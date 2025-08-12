2025-08-12 21:08:18

Η νέα τηλεοπτική δουλειά του Πάνου Κοκκινόπουλου, με τίτλο «Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη», σηματοδοτεί την επιστροφή του δημιουργού στο γνώριμο, σκοτεινό και ατμοσφαιρικό του ύφος. Η σειρά θα αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια, με κεντρικό θεματικό άξονα τις γυναικοκτονίες και, ευρύτερα, εγκλήματα που γεννούν ηθικά διλήμματα μέσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.



Η ηρωίδα, Αλίκη, είναι μια νεαρή και ιδιότροπη υπαστυνόμος του τμήματος Ανθρωποκτονιών, που καλείται να εξιχνιάζει δύσκολες και συχνά ψυχολογικά φορτισμένες υποθέσεις. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς φέρει τον τίτλο «Μελίνα», δίνοντας το εναρκτήριο στίγμα της ιστορίας.



Η παραγωγή έχει γυριστεί με την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Κοκκινόπουλου, που στο παρελθόν μας έχει χαρίσει σειρές όπως Ανατομία ενός εγκλήματος, 10η Εντολή, 3ος Νόμος και Ου Φονεύσεις. Η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, με πιθανή μελλοντική προβολή και στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.



Η «Αλίκη στη σκοτεινή πόλη» υπόσχεται να συνδυάσει τον ρεαλισμό του αστυνομικού δράματος με τη σκοτεινή, σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα, που χαρακτηρίζει τις δουλειές του Κοκκινόπουλου, δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό περιβάλλον γεμάτο ένταση, μυστήριο και κοινωνικό σχολιασμό.



Πηγή: tvnea.com



