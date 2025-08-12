«Η άτυπη συμφωνία των καναλιών και η διαφορετική στρατηγική του ΣΚΑΪ»Η νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται προ των πυλών και η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έχει κλειδώσει ως η ημέρα που θα ανάψει το «πράσινο φως» για τη φετινή prime time ζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις μεγάλοι σταθμοί Alpha, ANT1, Star και Mega έχουν καταλήξει σε άτυπη συμφωνία για κοινή αφετηρία, επιδιώκοντας έτσι να ξεκινήσουν μαζί τη «μάχη» για την τηλεθέαση και να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα αιφνιδιάσει τον άλλον.Η κίνηση αυτή θυμίζει πρακτικές προηγούμενων ετών, όταν τα κανάλια συντόνιζαν τις πρεμιέρες τους για να μοιράζονται τον αρχικό ενθουσιασμό του κοινού και να αποφεύγουν άσκοπες «μονομαχίες» πριν την ώρα τους. Έτσι, τη συγκεκριμένη Δευτέρα αναμένονται δυνατές πρεμιέρες: καινούριες ελληνικές σειρές, επιστροφή επιτυχημένων reality και ψυχαγωγικών formats, αλλά και μεγάλα ονόματα σε ρόλο παρουσιαστή που θα επιχειρήσουν να δώσουν το πρώτο χτύπημα στον ανταγωνισμό.Στον αντίποδα, ο ΣΚΑΪ για ακόμη μία χρονιά επιλέγει να ακολουθήσει δικό του δρόμο. Ο σταθμός του Φαλήρου σχεδιάζει να βγει νωρίτερα στον αέρα, προκειμένου να «προλάβει» το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και να χτίσει νούμερα πριν ξεκινήσει η συντονισμένη prime time επίθεση των υπολοίπων. Η τακτική αυτή έχει εφαρμοστεί και σε προηγούμενες σεζόν, άλλοτε με θεαματικά αποτελέσματα και άλλοτε με πιο περιορισμένη απήχηση.Η φετινή σεζόν πάντως αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική. Η επιστροφή μεγάλων παραγωγών, η αύξηση του ανταγωνισμού στο κομμάτι της μυθοπλασίας και οι νέες συνεργασίες πίσω από τις κάμερες υπόσχονται ένταση και εκπλήξεις. Οι τηλεθεατές ετοιμάζονται για έναν Σεπτέμβριο γεμάτο τηλεοπτικές εξελίξεις, ενώ οι σταθμοί… ακονίζουν τα όπλα τους για την πιο καυτή ζώνη της ημέρας.Πηγή: tvnea.com