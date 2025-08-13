2025-08-13 11:21:59

Με δάκρυα στα μάτια ο Γρηγόρης Μπάκας μετέφερε την εικόνα από τη φωτιά στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας για λογαριασμό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» το πρωί της Τετάρτης (13/8). Ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, βλέποντας την ιδιαίτερη πατρίδα του να παραδίδεται στις μανιώδεις φλόγες, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα.



«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν εικόνες. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Το ένα μέτωπο πέρασε από το χωριό της μητέρας μου, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Μπήκε η φωτιά στη λίμνη Ζηρού», περιέγραψε ο Γρηγόρης Μπάκας στην Κατερίνα Καραβάτου.



«Πήρε ο αδερφός μου χθες βράδυ τον πατέρα μου και του είπε: μπαμπά, σήκω φύγε. Πήρε ο πατέρας μου το φορτηγό και έφυγε, όπως και εκατοντάδες κόσμου που έφυγαν από τα σπίτια τους. Κάηκαν οι περιουσίες, οι αναμνήσεις τους, έβλεπαν τα σπίτια τους να καίγονται. Η κατάσταση είναι τραγική», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος συγκλονισμένος από τις εικόνες που αντίκρισε στο σημείο.



«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, βλέπω τους πυροσβέστες από τις Σέρρες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα… άνοιξαν τις κλιματιζόμενες αίθουσες για να πάρει ο κόσμος λίγο αέρα, λίγο οξυγόνο. Έχω περάσει μέσα από τη φωτιά για ρεπορτάζ αλλά τώρα βλέπω σπίτια να καίγονται, σπίτια που έχω αναμνήσεις, σπίτια συγγενών. Κάνουμε τον σταυρό μας», κατέληξε ιδιαίτερα φορτισμένος ο Γρηγόρης Μπάκας.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ