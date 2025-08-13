2025-08-13 11:21:59
Φωτογραφία για Ξέσπασε σε κλάματα ο Γρηγόρης Μπάκας στον αέρα του ΑΝΤ1 με την καταστροφή: «Κάνουμε τον σταυρό μας»
Με δάκρυα στα μάτια ο Γρηγόρης Μπάκας μετέφερε την εικόνα από τη φωτιά στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας για λογαριασμό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» το πρωί της Τετάρτης (13/8). Ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, βλέποντας την ιδιαίτερη πατρίδα του να παραδίδεται στις μανιώδεις φλόγες, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν εικόνες. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Το ένα μέτωπο πέρασε από το χωριό της μητέρας μου, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Μπήκε η φωτιά στη λίμνη Ζηρού», περιέγραψε ο Γρηγόρης Μπάκας στην Κατερίνα Καραβάτου.

«Πήρε ο αδερφός μου χθες βράδυ τον πατέρα μου και του είπε: μπαμπά, σήκω φύγε. Πήρε ο πατέρας μου το φορτηγό και έφυγε, όπως και εκατοντάδες κόσμου που έφυγαν από τα σπίτια τους. Κάηκαν οι περιουσίες, οι αναμνήσεις τους, έβλεπαν τα σπίτια τους να καίγονται. Η κατάσταση είναι τραγική», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος συγκλονισμένος από τις εικόνες που αντίκρισε στο σημείο.

«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, βλέπω τους πυροσβέστες από τις Σέρρες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα… άνοιξαν τις κλιματιζόμενες αίθουσες για να πάρει ο κόσμος λίγο αέρα, λίγο οξυγόνο. Έχω περάσει μέσα από τη φωτιά για ρεπορτάζ αλλά τώρα βλέπω σπίτια να καίγονται, σπίτια που έχω αναμνήσεις, σπίτια συγγενών. Κάνουμε τον σταυρό μας», κατέληξε ιδιαίτερα φορτισμένος ο Γρηγόρης Μπάκας.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Νωρίς-νωρίς»: Η νέα πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Νωρίς-νωρίς»: Η νέα πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/8/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/8/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη στον ΑΝΤ1
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη στον ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Το πρώτο μικρό τρέιλερ τις σειράς του ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Το πρώτο μικρό τρέιλερ τις σειράς του ΑΝΤ1
Αποκαλυπτικό - Σχέδιο ΑΝΤ1 για Καραβάτου: Πρωινή εκκίνηση ή μεσημεριανό comeback;
Αποκαλυπτικό - Σχέδιο ΑΝΤ1 για Καραβάτου: Πρωινή εκκίνηση ή μεσημεριανό comeback;
Ο Πέτρος Κουσουλός και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
Ο Πέτρος Κουσουλός και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
«Θρίλερ για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου» - Mega και ΑΝΤ1 “μονομαχούν”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απίστευτο γλέντι 12 Αυγούστου στο Μαχαιρα Ξηρομέρου
Απίστευτο γλέντι 12 Αυγούστου στο Μαχαιρα Ξηρομέρου
Νέα συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης
Νέα συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης
Hellenic Train: Διακοπεί κυκλοφορίας στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.
Hellenic Train: Διακοπεί κυκλοφορίας στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ GPU της AMD ΜΕΤΡΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ RDNA 4
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ GPU της AMD ΜΕΤΡΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ RDNA 4
Τρένο που μετέφερε πιθανώς επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στο Πάλο Πίντο του Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Τρένο που μετέφερε πιθανώς επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στο Πάλο Πίντο του Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους.