2025-09-16 10:44:17
Φωτογραφία για Παναγιώτης Στάθης: Αν ξεκίνησα πρώτη μέρα...δεν είναι καλό σημάδι, να το ξέρετε
Με χαμόγελο και χιούμορ ξεκίνησε τη δεύτερη ημέρα του Καλημέρα Ελλάδα ο Παναγιώτης Στάθης. Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να μοιραστεί on air τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το πρωινό ξύπνημα, κάνοντας μάλιστα μια χιουμοριστική εξομολόγηση.

Μιλώντας στην Άννα Λιβαθυνού, ο Παναγιώτης Στάθης αποκάλυψε μετά την πρεμιέρα, βρήκε τον εαυτό του να παλεύει με το ξυπνητήρι. Όπως είπε χαρακτηριστικά:«Τι να δω στο δρόμο; Άγριο χάραμα, τι να δω παιδιά… Κλείνω ξυπνητήρι. Αν ξεκίνησα πρώτη μέρα να βαράω το ξυπνητήρι, δεν είναι καλό σημάδι, να το ξέρετε».

Παρά την κούραση, ο παρουσιαστής δεν έχασε το κέφι του και πρόσθεσε με γέλιο:«Δεν συνηθίζεται ρε παιδί μου, δεν συνηθίζεται, αλλά δεν πειράζει. Θα το κλωτσήσω, θα το πετάξω από το παράθυρο».

Πηγή: tvnea.com
