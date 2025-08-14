Μια ματιά στο πώς η Microsoft οραματίζεται το Windows του 2030 αποκάλυψε πρόσφατα ο David Weston, Αντιπρόεδρος του τομέα ασφάλειας λειτουργικών συστημάτων της εταιρείας. Σε σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της Microsoft στο YouTube, ο Weston περιγράφει μια ριζικά διαφορετική εμπειρία χρήσης υπολογιστών, στην οποία ο χειρισμός δεν θα γίνεται πλέον με παραδοσιακά μέσα όπως το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, αλλά με φωνή, εικόνα και πολυτροπική αλληλεπίδραση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Weston τόνισε πως στο μέλλον «θα χρησιμοποιούμε λιγότερο τα μάτια μας και περισσότερο την ομιλία μας όταν επικοινωνούμε με τον υπολογιστή μας». Θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι η επόμενη έκδοση Windows και άλλα λειτουργικά της Microsoft θα υποστηρίζουν μια πολυτροπική μορφή επικοινωνίας, όπου το σύστημα «θα βλέπει ό,τι βλέπουμε, θα ακούει ό,τι ακούμε και θα μπορούμε να του μιλάμε, ζητώντας του να κάνει πολύ πιο σύνθετα πράγματα».

Η αλληλεπίδραση αυτή αναμένεται να είναι πιο φυσική και ανθρώπινη, αντικαθιστώντας σταδιακά τη μέχρι τώρα σχέση χρήστη και μηχανής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το να χρησιμοποιεί κανείς ποντίκι και πληκτρολόγιο θα φαίνεται εξίσου ξεπερασμένο, όσο μοιάζει σήμερα στα άτομα της Generation Z η χρήση του MS-DOS.

Παράλληλα, ο Weston εστιάζει στην αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στην καθημερινότητα των χρηστών όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Η πρόβλεψη είναι πως το Windows του μέλλοντος θα μπορούν να αναλάβουν μεγάλο μέρος των επαναλαμβανόμενων ή απαιτητικών εργασιών, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικεντρωθούν σε πιο δημιουργικές και στρατηγικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα ότι οι μελλοντικοί ειδικοί στην ασφάλεια δεν θα είναι απαραίτητα άνθρωποι, αλλά εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με τα οποία ο χρήστης θα επικοινωνεί όπως με έναν πραγματικό συνεργάτη – μέσω βιντεοκλήσεων, συνομιλιών ή email. Αυτή η φανταστική, σήμερα, προοπτική αναμένεται να γίνει πραγματικότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τη Microsoft.

Το όραμα αυτό, ωστόσο, δεν είναι καθολικά αποδεκτό ως ρεαλιστικό για τα χρονικά πλαίσια που τίθενται. Αν και η πρόβλεψη αφορά το Windows του 2030, αρκετοί αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις κατά πόσο τόσο ριζικές αλλαγές μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Η τεχνολογία της φωνητικής αναγνώρισης ήδη προχωρά σταθερά στο Windows 11, και το μοντέλο αλληλεπίδρασης μέσω φωνής θεωρείται πιθανό να εξελιχθεί περισσότερο. Ωστόσο, το σενάριο ενός πλήρως πολυτροπικού υπολογιστή, όπου η χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου θα φαντάζει ξεπερασμένη, μοιάζει μάλλον πιο μακρινό.

Η Microsoft πάντως συνεχίζει να επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως αποδεικνύεται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις του λειτουργικού της. Ενδείξεις δείχνουν ότι ένα νέο AI agent ενδέχεται να προστεθεί σύντομα στη γραμμή εργασιών του Windows 11, πλάι στον υπάρχοντα agent της εφαρμογής Ρυθμίσεις. Επιπλέον, οι φορητοί υπολογιστές Copilot+ και οι επερχόμενοι επεξεργαστές με ενσωματωμένες μονάδες επεξεργασίας νευρωνικών δικτύων (NPUs) αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο των υπολογιστών.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται η επόμενη έκδοση του Windows να μην φέρει το όνομα Windows 12, αλλά κάτι πιο χαρακτηριστικό της νέας εποχής – όπως Windows AI ή Windows Copilot. Η εμπορική στρατηγική της Microsoft δείχνει να κινείται αποφασιστικά προς την κατεύθυνση ενός «ευφυούς» λειτουργικού συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται πληροφορίες, ρυθμίσεις και λειτουργίες με βάση φωνητικές εντολές και ευφυή προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη.

Παρά τα φιλόδοξα αυτά σχέδια, η Microsoft έχει και ιστορικό καθυστερήσεων και υπερεκτιμήσεων. Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Copilot στα Windows 11, η υπόσχεση ήταν πως θα μπορεί να αλλάζει παραμέτρους του συστήματος απλώς με μια γενική εντολή του τύπου «κάνε με πιο παραγωγικό». Μέχρι σήμερα, τέτοιες δυνατότητες δεν έχουν υλοποιηθεί στην πράξη, με αποτέλεσμα αρκετές από τις προσδοκίες να παραμένουν σε αναμονή.

Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: η Microsoft ετοιμάζεται για μια νέα εποχή στα Windows, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο και τη φωνητική επικοινωνία ως βασικό εργαλείο αλληλεπίδρασης. Εάν αυτό το μέλλον φτάσει ως το 2030 ή αργότερα, απομένει να φανεί. Ωστόσο, το ότι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι δεν θα είναι για πάντα τα κύρια μέσα ελέγχου ενός υπολογιστή, μοιάζει πλέον βέβαιο.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.