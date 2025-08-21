





Όλα στο πόδι – το μόνιμο σύνθημα της εκπαίδευσης στη χώρα.Διαβάζω: Το μάθημα των Οικονομικών, που μέχρι χθες θα διδασκόταν στην Α΄ Λυκείου, τελικά μπαίνει στη Γ΄ Γυμνασίου. Η απόφαση άλλαξε στο… παρά πέντε, με μια υπουργική υπογραφή.Στα Γυμνάσια προστίθεται λοιπόν μια ώρα Οικονομικών. Στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά όμως, για να «χωρέσει» το μάθημα, κόβεται στο μισό η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – το μάθημα που θα έπρεπε να καλλιεργεί πολίτες με κριτική σκέψη και δημοκρατική συνείδηση.Και βέβαια το βιβλίο των Οικονομικών θα το πάρουμε έτοιμο από την Κύπρο (Βιβλίο της Α Λυκείου Κύπρου σε μονόωρο μάθημα στη Γ Γυμνασίου!!). Ε, μήπως να δανειστούμε όλα τα βιβλία από εκεί; Τουλάχιστον είναι αξιοπρεπή και καλογραμμένα.Κι όλα αυτά το 2025, όταν άλλες χώρες ετοιμάζουν πώς θα εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Εμείς ακόμα ψάχνουμε πού θα «στριμώξουμε» μια ώρα μάθημα.Το αποτέλεσμα; Ένα σχολείο κουρασμένο, αποπροσανατολισμένο, χωρίς καμία πυξίδα.Δίκιο έχουν τα παιδιά.