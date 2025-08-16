2025-08-16 13:18:55
Φωτογραφία για Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στη Δανία
Η έκταση των τραυματισμών παραμένει ασαφής, αλλά φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν εκτροχιασμένα και αναποδογυρισμένα βαγόνια.euronews.comΤουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με ένα όχημα σε μια διάβαση κοντά στην πόλη Τίνγκλεβ στη νότια Δανία, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.Ένας μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης sidirodromikanea
