Η ελληνική τηλεόραση αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς και διαχρονικούς της παρουσιαστές.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος ή ένας άνθρωπος της πρωινής ζώνης. Ήταν μια σταθερά, μια φωνή που συνόδευσε γενιές Ελλήνων στο ξεκίνημα της ημέρας τους, ένας άνθρωπος που κατάφερε να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Με την εκπομπή του Καλημέρα Ελλάδα, έγραψε ιστορία. Για δεκαετίες, ξυπνούσε πριν από όλους για να ενημερώσει, να σχολιάσει, να ρωτήσει, να επιμείνει. Πάντα παρών στα μεγάλα γεγονότα, πάντα με άποψη, πάθος και δημοσιογραφικό ένστικτο. Δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί, δεν δίστασε να πει τη γνώμη του, δεν έκρυψε ποτέ τον άνθρωπο πίσω από τον παρουσιαστή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε δάσκαλος για νεότερους δημοσιογράφους, σημείο αναφοράς για τον χώρο της ενημέρωσης, αλλά και μια φιγούρα οικεία για το κοινό. Με τις αδυναμίες και τις αρετές του, με το αυθεντικό του ύφος, κατάφερε κάτι σπάνιο: να παραμείνει επίκαιρος χωρίς να προδώσει τον εαυτό του.

Η απουσία του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και σε εκείνες τις πρωινές ώρες που για χρόνια είχαν τη φωνή του ως συντροφιά.

Ο Γιώργος Παπαδάκης φεύγει, αλλά το αποτύπωμά του μένει ανεξίτηλο.

Στις μνήμες μας, στα τηλεοπτικά αρχεία, στις συνήθειες μιας ολόκληρης χώρας.

Καλό ταξίδι.

Σε ευχαριστούμε για όλα.

