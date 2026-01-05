2026-01-05 14:00:20

Με εμφανή τη συγκίνηση και τρεμάμενη φωνή, ο Στρατής Λιαρέλλης, εντεταλμένος σύμβουλος του ANTENNA GROUP, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στη βαθιά και πολυετή φιλία που τον συνέδεε με τον «πατριάρχη» της πρωινής ενημέρωσης, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο και τον δημοσιογράφο.



«O Γιώργος δεν ήταν απλά ένας φίλος για εμένα, δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης, είχα συνδεθεί 35 χρόνια. Μας συνέδεαν πάρα πολλά. Εκτός από τη δουλειά μας συνέδεε και μια προσωπική σχέση. Είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης μαζί του. Περάσαμε από όλα τα επίπεδα.



Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι τα ακόλουθα: Ο Γιώργος ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος. Η επιτυχία του οφείλεται στο ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν στην τηλεόραση ο Γιώργος Παπαδάκης. Ήταν ο άνθρωπος που δεν μπορούσες να του πεις πρόβλημα, αμέσως γινόταν δικό του και προσπαθούσε να το λύσει. Δεν είναι λίγοι αυτοί ευτυχώς που το θυμούνται. Που θυμούνται όλα αυτά τα χρόνια πόσες φορές ο Γιώργος δεν δεχόταν να υπάρχει κάποιος ως δόκιμος δημοσιογράφος στην εκπομπή του. »



