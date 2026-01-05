2026-01-05 14:00:20
Φωτογραφία για Στρατής Λιαρέλλης για Γιώργο Παπαδάκη: Ο Γιώργος ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος
Με εμφανή τη συγκίνηση και τρεμάμενη φωνή, ο Στρατής Λιαρέλλης, εντεταλμένος σύμβουλος του ANTENNA GROUP, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στη βαθιά και πολυετή φιλία που τον συνέδεε με τον «πατριάρχη» της πρωινής ενημέρωσης, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο και τον δημοσιογράφο.

«O Γιώργος δεν ήταν απλά ένας φίλος για εμένα, δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης, είχα συνδεθεί 35 χρόνια. Μας συνέδεαν πάρα πολλά. Εκτός από τη δουλειά μας συνέδεε και μια προσωπική σχέση. Είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης μαζί του. Περάσαμε από όλα τα επίπεδα. 

Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι τα ακόλουθα: Ο Γιώργος ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος. Η επιτυχία του οφείλεται στο ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν στην τηλεόραση ο Γιώργος Παπαδάκης. Ήταν ο άνθρωπος που δεν μπορούσες να του πεις πρόβλημα, αμέσως γινόταν δικό του και προσπαθούσε να το λύσει. Δεν είναι λίγοι αυτοί ευτυχώς που το θυμούνται. Που θυμούνται όλα αυτά τα χρόνια πόσες φορές ο Γιώργος δεν δεχόταν να υπάρχει κάποιος ως δόκιμος δημοσιογράφος στην εκπομπή του. »

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μια σύντομη διευκρίνιση προς όσους με διαβάζουν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια σύντομη διευκρίνιση προς όσους με διαβάζουν
Συγκλονισμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: «Είναι αδόκητος για μένα αυτός ο θάνατος»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συγκλονισμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: «Είναι αδόκητος για μένα αυτός ο θάνατος»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φαίη Σκορδά για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί...
Φαίη Σκορδά για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί...
Συγκλονισμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: «Είναι αδόκητος για μένα αυτός ο θάνατος»
Συγκλονισμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: «Είναι αδόκητος για μένα αυτός ο θάνατος»
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω τι μου επιτρέπεται να πω, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ένα συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 - Γνωρίζω ότι το συμβόλαιο θα συνέχιζε, θα ανανεωνόταν»
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω τι μου επιτρέπεται να πω, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ένα συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 - Γνωρίζω ότι το συμβόλαιο θα συνέχιζε, θα ανανεωνόταν»
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Terence Τao: Γιατί οι μαθηματικοί πρέπει μαθαίνουν φυσική
Terence Τao: Γιατί οι μαθηματικοί πρέπει μαθαίνουν φυσική
ΗΠΑ: Στις ράγες του εμπορευματικού δικτύου – Μόλυνση και γερασμένος στόλος
ΗΠΑ: Στις ράγες του εμπορευματικού δικτύου – Μόλυνση και γερασμένος στόλος
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω τι μου επιτρέπεται να πω, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ένα συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 - Γνωρίζω ότι το συμβόλαιο θα συνέχιζε, θα ανανεωνόταν»
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω τι μου επιτρέπεται να πω, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ένα συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 - Γνωρίζω ότι το συμβόλαιο θα συνέχιζε, θα ανανεωνόταν»
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του