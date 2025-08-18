2025-08-18 11:03:05

Μετά τη Χαρούλα Αλεξίου, που με το αφιέρωμα «100 χρόνια ελληνική δισκογραφία» στην ΕΡΤ1 την περασμένη σεζόν άνοιξε τον δρόμο για νέες τηλεοπτικές μουσικές παραγωγές, έρχεται η σειρά και μιας άλλης ερμηνεύτριας να δοκιμαστεί στην παρουσίαση.



Όπως αναφέρει η Realnews, η Ηρώ Σαΐα —γνωστή τραγουδίστρια και σύζυγος του κορυφαίου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου— θα αναλάβει από την ερχόμενη σεζόν την παρουσίαση ενός νέου μουσικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι κυρίες του ρεμπέτικου».



Η εκπομπή θα εστιάσει στις γυναίκες που σφράγισαν το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο άνθισε μετά το 1922 με την άφιξη των Μικρασιατών στην Ελλάδα, και θα προβληθεί στην ΕΡΤ1 από τα τέλη Σεπτεμβρίου.



