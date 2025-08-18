2025-08-18 11:03:05
Φωτογραφία για Οι γυναίκες του ρεμπέτικου ζωντανεύουν στην ΕΡΤ1 - Ποια ακολουθεί τα βήματα της Χαρούλας Αλεξίου;
Μετά τη Χαρούλα Αλεξίου, που με το αφιέρωμα «100 χρόνια ελληνική δισκογραφία» στην ΕΡΤ1 την περασμένη σεζόν άνοιξε τον δρόμο για νέες τηλεοπτικές μουσικές παραγωγές, έρχεται η σειρά και μιας άλλης ερμηνεύτριας να δοκιμαστεί στην παρουσίαση. 

Όπως αναφέρει η Realnews, η Ηρώ Σαΐα —γνωστή τραγουδίστρια και σύζυγος του κορυφαίου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου— θα αναλάβει από την ερχόμενη σεζόν την παρουσίαση ενός νέου μουσικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι κυρίες του ρεμπέτικου».

Η εκπομπή θα εστιάσει στις γυναίκες που σφράγισαν το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο άνθισε μετά το 1922 με την άφιξη των Μικρασιατών στην Ελλάδα, και θα προβληθεί στην ΕΡΤ1 από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Lutz (Deutsche Bahn): O δρόμος προς την πτώση του χαρισματικού CEO – Όλο το παρασκήνιο για την αποπομπή του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Lutz (Deutsche Bahn): O δρόμος προς την πτώση του χαρισματικού CEO – Όλο το παρασκήνιο για την αποπομπή του
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
«Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
«Νωρίς-νωρίς»: Η νέα πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη
«Νωρίς-νωρίς»: Η νέα πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη
Αλλαγές και εκπλήξεις στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 – «Το Τελευταίο Νησί» με πρωταγωνιστές Κωνσταντίνου και Παπαδοπούλου
Αλλαγές και εκπλήξεις στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 – «Το Τελευταίο Νησί» με πρωταγωνιστές Κωνσταντίνου και Παπαδοπούλου
Αυτό είναι το τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάζει η Ευγενία Σαμαρά στην ΕΡΤ1
Αυτό είναι το τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάζει η Ευγενία Σαμαρά στην ΕΡΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΟ 2027 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟ 2027 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ
«Πότε καθαρίζουν τα «καθίσματα τρένων»!
«Πότε καθαρίζουν τα «καθίσματα τρένων»!
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν και ποιες παραχωρήσεις προτίθεται να κάνει
Οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν και ποιες παραχωρήσεις προτίθεται να κάνει
Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο στη Νήσο του Μαν
Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο στη Νήσο του Μαν