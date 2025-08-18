2025-08-18 11:03:05

Τις πρώτες πάσες, μόνο λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Αθλητικής Κυριακής» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αντάλλαξαν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη, που φέτος θα είναι στο τιμόνι της μακροβιότερης αθλητικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης.



Φορώντας την καλή τους διάθεση, άνετοι και με χιούμορ, οι δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ έκαναν το γύρισμα για το τρέιλερ της εκπομπής.



Το γύρισμα έγινε στο υπερσύγχρονο στούντιο του ΕΡΤNEWS, καθώς και στον περίβολο του Ραδιομεγάρου και παρά τη ζέστη, αλλά και τις πολλές ώρες που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη έδειχναν, έτοιμοι και με μεγάλη προσμονή για την πρεμιέρα.



Ραντεβού, λοιπόν, την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 22:00 και κάθε Κυριακή στην ΕΡΤ1.



Πηγή: tvnea.com



