Φωτογραφία για ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
Τις πρώτες πάσες, μόνο λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Αθλητικής Κυριακής» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αντάλλαξαν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη, που φέτος θα είναι στο τιμόνι της μακροβιότερης αθλητικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης.

Φορώντας την καλή τους διάθεση, άνετοι και με χιούμορ, οι δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ έκαναν το γύρισμα για το τρέιλερ της εκπομπής.

Το γύρισμα έγινε στο υπερσύγχρονο στούντιο του ΕΡΤNEWS, καθώς και στον περίβολο του Ραδιομεγάρου και παρά τη ζέστη, αλλά και τις πολλές ώρες που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη έδειχναν, έτοιμοι και με μεγάλη προσμονή για την πρεμιέρα.

Ραντεβού, λοιπόν, την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 22:00 και κάθε Κυριακή στην ΕΡΤ1.

Πηγή: tvnea.com
Οι γυναίκες του ρεμπέτικου ζωντανεύουν στην ΕΡΤ1 - Ποια ακολουθεί τα βήματα της Χαρούλας Αλεξίου;
Οι γυναίκες του ρεμπέτικου ζωντανεύουν στην ΕΡΤ1 - Ποια ακολουθεί τα βήματα της Χαρούλας Αλεξίου;
«Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
«Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
