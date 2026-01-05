2026-01-05 09:02:28
 Ο Γιώργος Γρηγοριάδης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τις πολύτιμες αναμνήσεις που κρατά από τη μακρά συνεργασία του με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο δημοσιογράφος του Action24 βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα», όπου αναφέρθηκε με συγκίνηση στις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που έζησε δίπλα στον αείμνηστο δάσκαλό του, τιμώντας τη μεγάλη του προσφορά και την καθοριστική επιρροή που είχε στην πορεία του.

«Δεν περίμενα να βρεθούμε έτσι, δεν το έχω πιστέψει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κατέβει εδώ στο πλατό, όπως έκανε κάθε μέρα. Ήταν η πρώτη μου “καλημέρα” για 6 ολόκληρα χρόνια. Κατέβηκα στην Αθήνα μόνος, χωρίς την οικογένειά μου. Τον έβρισκα πάντα εδώ, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανταλλάσσαμε “καλημέρα”. Με έβαλε κάτω από την “ομπρέλα” του όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο», αφηγείται ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

«Ήμουν μαζί του από το 2000 που με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Το 2019 με ξαναπήρε και μου ζήτησε να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη, παρότι είχα οικογένεια και παιδιά. “Φώτισε” τα βήματά μου και τον ευχαριστώ», υπογράμμισε ο δημοσιογράφος.



«Όταν μας ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την εκπομπή, δεν το πιστεύαμε. Ήταν δύσκολα αλλά ήταν τόσο επαγγελματίας, κάθε μέρα ήταν σαν να ήταν η πρώτη του μέρα. Στην τελευταία εκπομπή προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην “λυγίσει”. Δεν κατάφερε. Και πάλι όμως ήταν με το χαμόγελο. Αυτό μας δίδαξε, αυτό είναι επαγγελματίας», σημείωσε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.





