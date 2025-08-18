2025-08-18 11:03:05
Φωτογραφία για «Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06:45 ακριβώς και μέχρι τις 09:00, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1, για να βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμό… χαράς!

Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που φροντίζουν να μας χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία.

«Νωρίς – Νωρίς» και το πρωινό ξύπνημα αποκτά άλλη χάρη!

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι γυναίκες του ρεμπέτικου ζωντανεύουν στην ΕΡΤ1 - Ποια ακολουθεί τα βήματα της Χαρούλας Αλεξίου;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι γυναίκες του ρεμπέτικου ζωντανεύουν στην ΕΡΤ1 - Ποια ακολουθεί τα βήματα της Χαρούλας Αλεξίου;
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
Οι γυναίκες του ρεμπέτικου ζωντανεύουν στην ΕΡΤ1 - Ποια ακολουθεί τα βήματα της Χαρούλας Αλεξίου;
Οι γυναίκες του ρεμπέτικου ζωντανεύουν στην ΕΡΤ1 - Ποια ακολουθεί τα βήματα της Χαρούλας Αλεξίου;
«Νωρίς-νωρίς»: Η νέα πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη
«Νωρίς-νωρίς»: Η νέα πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη
ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ έρχεται στον ΣΚΑΪ...
ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ έρχεται στον ΣΚΑΪ...
Αλλαγές και εκπλήξεις στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 – «Το Τελευταίο Νησί» με πρωταγωνιστές Κωνσταντίνου και Παπαδοπούλου
Αλλαγές και εκπλήξεις στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 – «Το Τελευταίο Νησί» με πρωταγωνιστές Κωνσταντίνου και Παπαδοπούλου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Lutz (Deutsche Bahn): O δρόμος προς την πτώση του χαρισματικού CEO – Όλο το παρασκήνιο για την αποπομπή του
Lutz (Deutsche Bahn): O δρόμος προς την πτώση του χαρισματικού CEO – Όλο το παρασκήνιο για την αποπομπή του
ΤΟ 2027 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟ 2027 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ
«Πότε καθαρίζουν τα «καθίσματα τρένων»!
«Πότε καθαρίζουν τα «καθίσματα τρένων»!
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν και ποιες παραχωρήσεις προτίθεται να κάνει
Οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν και ποιες παραχωρήσεις προτίθεται να κάνει