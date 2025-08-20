2025-08-20 10:58:48
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/8/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time.

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ο Δικαστής»: Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε! - Δείτε φωτογραφίες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Δικαστής»: Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε! - Δείτε φωτογραφίες
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (18/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (18/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε τους πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 πίσω από τις κάμερες, σε ένα backstage βίντεο από τα γυρίσματα του trailer
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε τους πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 πίσω από τις κάμερες, σε ένα backstage βίντεο από τα γυρίσματα του trailer
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Δείτε το πρώτο teaser τους για το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers»
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Δείτε το πρώτο teaser τους για το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers»
«Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη: Η ιστορική εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1
«Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη: Η ιστορική εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1
Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA
Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA
Βρέθθηκε και είναι καλά
Βρέθθηκε και είναι καλά