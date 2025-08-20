2025-08-20 16:29:06

Η κυκλοφορία διακόπτεται στη γραμμή Brenner -Trento, μεταξύ Mezzocorona και Trento, λόγω σύγκρουσης μεταξύ αρκετών βαγονιών μεταφοράς εμπορευμάτων και ενός περιφερειακού τρένου..ilmessaggero.it Οι συνθήκες, προειδοποιεί το RfI, διερευνώνται επί του παρόντος. Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών ελιγμών, τα βαγόνια μεταφοράς εμπορευμάτων που βρίσκονταν στην περιοχή sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ