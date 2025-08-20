2025-08-20 16:29:06
Φωτογραφία για Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
Η κυκλοφορία διακόπτεται στη γραμμή Brenner -Trento, μεταξύ Mezzocorona και Trento, λόγω σύγκρουσης μεταξύ αρκετών βαγονιών μεταφοράς εμπορευμάτων και ενός περιφερειακού τρένου..ilmessaggero.it Οι συνθήκες, προειδοποιεί το RfI, διερευνώνται επί του παρόντος. Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών ελιγμών, τα βαγόνια μεταφοράς εμπορευμάτων που βρίσκονταν στην περιοχή sidirodromikanea
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (19/8/2025)
ΓΑΙΑΟΣΕ: Πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει έκταση 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
