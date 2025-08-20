2025-08-20 17:12:25
Φωτογραφία για ΓΑΙΑΟΣΕ: Πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει έκταση 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
Ένα ακόμα ακίνητό της επιχειρεί να αξιοποιήσει η ΓΑΙΑΟΣΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων της, είτε εκτάσεων, είτε σταθμών, είτε άλλων υποδομών (π.χ. Στρατόπεδο Γκόνου) που έχει στην κατοχή της η real estate θυγατρική του ΟΣΕ. Προ ημερών, η εταιρεία δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (19/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (19/8/2025)
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η AI σχεδιάζει περίεργα πειράματα Φυσικής. Και όμως που λειτουργούν!
Η AI σχεδιάζει περίεργα πειράματα Φυσικής. Και όμως που λειτουργούν!
Hellenic Train: Η κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισα- Νέοι Πόροι αποκαταστάθηκε
Hellenic Train: Η κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισα- Νέοι Πόροι αποκαταστάθηκε
Hellenic Train: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα- Νέοι Πόροι, μέχρι νεοτέρας λόγω φωτιάς
Hellenic Train: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα- Νέοι Πόροι, μέχρι νεοτέρας λόγω φωτιάς
Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση των εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών Πειραιά και Θεσσαλονίκης
Η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκινά την αξιοποίηση των εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών Πειραιά και Θεσσαλονίκης
Η Eurostar σχεδιάζει νέες σιδηροδρομικές γραμμές προς Φρανκφούρτη και Γενεύη
Η Eurostar σχεδιάζει νέες σιδηροδρομικές γραμμές προς Φρανκφούρτη και Γενεύη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αγγλία: Μεγάλες καθυστερήσεις τρένων λόγω βλάβης στη σηματοδότηση
Αγγλία: Μεγάλες καθυστερήσεις τρένων λόγω βλάβης στη σηματοδότηση
Ο ΑΝΤ1 και η παγίδα των ίδιων επαναλήψεων...
Ο ΑΝΤ1 και η παγίδα των ίδιων επαναλήψεων...
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/8/2025)