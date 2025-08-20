2025-08-20 12:44:22

Όπως σας είχε αποκαλύψει το Tvnea.com στις 29 Ιουλίου 2025, η Μαρία Βούσουλα φερόταν να είναι η νέα συμπαρουσιάστρια του Παναγιώτη Στάθη στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 (δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ).



Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η έμπειρη δημοσιογράφος δεν θα μετακινηθεί τελικά στον ΑΝΤ1, αλλά θα παραμείνει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ. Η φημολογούμενη μεταγραφή που είχε προκαλέσει αίσθηση στον τηλεοπτικό χώρο, φαίνεται πως δεν προχώρησε, με την ίδια να συνεχίζει την πορεία της στο Φάληρο.



Η Βούσουλα έχει διαγράψει σημαντική πορεία στην πρωινή ενημέρωση, έχοντας βρεθεί δίπλα σε ονόματα όπως ο Νίκος Υποφάντης και έχοντας συμμετάσχει στην ομάδα των «Αταίριαστων».



Πλέον, ο ΑΝΤ1 αναζητά νέα συμπαρουσιάστρια που θα πλαισιώσει τον Παναγιώτη Στάθη στο ιστορικό πρωινό πρόγραμμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ποια θα είναι η επιλογή του καναλιού.



Η νέα σεζόν προμηνύεται με ενδιαφέρον, με τα τηλεοπτικά παζλ να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.



