Φωτογραφία για Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Όπως σας είχε αποκαλύψει το Tvnea.com στις 29 Ιουλίου 2025, η Μαρία Βούσουλα φερόταν να είναι η νέα συμπαρουσιάστρια του Παναγιώτη Στάθη στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 (δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ).

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η έμπειρη δημοσιογράφος δεν θα μετακινηθεί τελικά στον ΑΝΤ1, αλλά θα παραμείνει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ. Η φημολογούμενη μεταγραφή που είχε προκαλέσει αίσθηση στον τηλεοπτικό χώρο, φαίνεται πως δεν προχώρησε, με την ίδια να συνεχίζει την πορεία της στο Φάληρο.

Η Βούσουλα έχει διαγράψει σημαντική πορεία στην πρωινή ενημέρωση, έχοντας βρεθεί δίπλα σε ονόματα όπως ο Νίκος Υποφάντης και έχοντας συμμετάσχει στην ομάδα των «Αταίριαστων». 

Πλέον, ο ΑΝΤ1 αναζητά νέα συμπαρουσιάστρια που θα πλαισιώσει τον Παναγιώτη Στάθη στο ιστορικό πρωινό πρόγραμμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ποια θα είναι η επιλογή του καναλιού.

Η νέα σεζόν προμηνύεται με ενδιαφέρον, με τα τηλεοπτικά παζλ να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Πηγή: tvnea.com
