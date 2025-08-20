2025-08-20 12:44:22

Ο ΑΝΤ1 φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε μια κουραστική λογική ανακύκλωσης των ίδιων και των ίδιων επαναλήψεων (απο σειρές μέχρι και τηλεπαιχνίδια), ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Επαναλαμβάνει ξανά και ξανά συγκεκριμένες επιλογές, παραμερίζοντας έναν τεράστιο θησαυρό από αξιόλογες δουλειές που όχι μόνο γνώρισαν επιτυχία στην εποχή τους, αλλά θα μπορούσαν να σταθούν επάξια και σήμερα.



Σειρές όπως το «Πιο γλυκό μου ψέμα», το «Ελλάς το μεγαλείο σου», τα «Ιδιαίτερα για κλάματα», αλλά και παλιότερες κλασικές κωμωδίες όπως το «Βότκα Πορτοκάλι», η «Νταντά για όλες τις δουλειές», η «Σοφία Ορθή» κ.ά., μένουν αδικαιολόγητα ξεχασμένες. Κι όμως, ήταν καλοδουλεμένες, με χαρακτήρα, φρεσκάδα και μια τηλεοπτική αξία που δεν εξαντλείται στο πέρασμα του χρόνου.



Αντί να προσφέρει στο κοινό ποικιλία και μια πιο πλούσια εικόνα του αρχείου του, ο ΑΝΤ1 προτιμά την εύκολη λύση: τις ίδιες πολυπαιγμένες επαναλήψεις που, μάλιστα, συχνά δεν αποδίδουν σε τηλεθέαση και κόβονται μέσα σε λίγες μέρες. Έτσι, όχι μόνο κουράζει τους τηλεθεατές, αλλά και αδικεί τη δική του ιστορία, αγνοώντας δημιουργούς, ηθοποιούς και σειρές που χάρισαν γέλιο και συγκίνηση σε μια ολόκληρη γενιά.



Ίσως ήρθε η στιγμή ο ΑΝΤ1 να ξαναδεί σοβαρά το αρχείο του και να αναδείξει με περισσότερη τόλμη τις παραμελημένες σειρές του. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο τα μεγάλα «χτυπήματα», αλλά και οι μικρές, αυθεντικές στιγμές που παραμένουν αξέχαστες.



