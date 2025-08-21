Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση με τίτλο «Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος Παρακαλάμου». Στον πρόλογο του βιβλίου ο συγγραφέας αναφέρει μεταξύ άλλων:

Το παρόν βιβλίο μπορεί να δώσει κάποιο ερέθισμα στους καλοπροαίρετους κληρικούς, αλλά και στους ανθρώπους που αγαπούν την Εκκλησία και θέλουν να ζουν κατά Θεόν.

Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος στα έργα της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Παρακαλάμου που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2009-2024 και οφείλονται στην αγάπη και τη γενναιοδωρία των ενοριτών. Στο δεύτερο μέρος, που είναι εκτενέστερο, καταγράφονται εμπειρίες και διδαχές για πνευματική τροφοδοσία ποιμένων και ποιμαινόμενων.

Οι φωτογραφίες που κοσμούν το βιβλίο έχουν σχέση με το α΄και β΄ μέρος και είναι προσφορά του Χρήστου Γ. Χαλιγιάννη, ο οποίος από μικρό παιδί κοπιάζει αφιλοκερδώς για την ενορία του τόπου του.

