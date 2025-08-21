2025-08-21 11:06:11
Φωτογραφία για Βιβλιοπαρουσίαση: Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος Παρακαλάμου



Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση με τίτλο «Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος Παρακαλάμου». Στον πρόλογο του βιβλίου ο συγγραφέας αναφέρει μεταξύ άλλων: 

Το παρόν βιβλίο μπορεί να δώσει κάποιο ερέθισμα στους καλοπροαίρετους κληρικούς, αλλά και στους ανθρώπους που αγαπούν την Εκκλησία και θέλουν να ζουν κατά Θεόν.

Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος στα έργα της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Παρακαλάμου που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2009-2024 και οφείλονται στην αγάπη και τη γενναιοδωρία των ενοριτών. Στο δεύτερο μέρος, που είναι εκτενέστερο, καταγράφονται εμπειρίες και διδαχές για πνευματική τροφοδοσία ποιμένων και ποιμαινόμενων.

Οι φωτογραφίες που κοσμούν το βιβλίο έχουν σχέση με το α΄και β΄ μέρος και είναι προσφορά του Χρήστου Γ. Χαλιγιάννη, ο οποίος από μικρό παιδί κοπιάζει αφιλοκερδώς για την ενορία του τόπου του.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΔΩ

thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
Όλα στο πόδι – το μόνιμο σύνθημα της εκπαίδευσης στη χώρα.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όλα στο πόδι – το μόνιμο σύνθημα της εκπαίδευσης στη χώρα.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χρηστος Μπονης : Φωτογραφικά στιγμιότυπα απο την περιοχή της Μονής Αγίου Γεωργίου στον Αστακό
Χρηστος Μπονης : Φωτογραφικά στιγμιότυπα απο την περιοχή της Μονής Αγίου Γεωργίου στον Αστακό
Ανακοινωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακου
Ανακοινωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακου
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση I N Αγιου Νικολαου Αστακου
Ανακοίνωση I N Αγιου Νικολαου Αστακου
Ανακοινώση ΙΝ Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοινώση ΙΝ Αγίου Νικολάου Αστακού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Ο Carl Sagan για το σχολείο
Ο Carl Sagan για το σχολείο
Αβέβαιο το μέλλον του ακινήτου που στέγαζε το Α.Τ. Λευκού Πύργου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ
Αβέβαιο το μέλλον του ακινήτου που στέγαζε το Α.Τ. Λευκού Πύργου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ