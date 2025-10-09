Καζακστάν: Αξιωματούχος προτρέπει σε επενδύσεις για να βοηθήσει τη χώρα να συνδέσει την Κίνα με την Ευρώπη
2025-10-09 21:30:56
Ο υφυπουργός Εμπορίου Άσετ Νουσούποφ λέει ότι πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για να ανθίσει η εμπορική διαδρομή του «Μεσαίου Διαδρόμου».Ενώ το Καζακστάν συνεργάζεται στενά με την Κίνα για την ψηφιοποίηση του εμπορίου, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος από την χώρα της Κεντρικής Ασίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές -συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής sidirodromikanea
