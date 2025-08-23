tinanantsou.blogspot.gr

Καλλιτεχνική απεικόνιση του CHIME/FRB και των ραδιοτηλεσκοπίων του (Outriggers) που εντόπισαν την ταχεία έκρηξη ραδιοκυμάτων FRB 20250316A (RBFLOAT.)Διεθνής ομάδα αστρονόμων παρατήρησε μία από τις φωτεινότερες ταχείες ραδιοεκλάμψεις (FRBs) που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα – και εντόπισε την θέση της σε έναν κοντινό γαλαξία, τον NGC 4141. Καταχωρήθηκε στους αστρονομικούς καταλόγους με το όνομα FRB 20250316A, αλλά έχει το παρατσούκλι RBFLOAT, που σημαίνει Radio Brightest Flash Of All Time (Η πιο Φωτεινή Ραδιοέκλαμψη Όλων των Εποχών). Η ανακάλυψη και η θέση της εξέπληξαν και αποκάλυψαν νέα στοιχεία για τις FRBs, οι οποίες αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αστροφυσικής.Τα FRB είναι ισχυρές εκρήξεις ραδιοκυμάτων διάρκειας χιλιοστών του δευτερολέπτου. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι είναι αποτέλεσμα ακραίων κοσμικών φαινομένων, αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσδιορίσουν την ακριβή τους προέλευσή. Τα FRB είναι εξαιρετικά δύσκολο να μελετηθούν αφού εξαφανίζονται σχεδόν ακαριαία.Αυτή η ανακάλυψη έγινε χρησιμοποιώντας το Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), ένα από τα καλύτερα όργανα που χρησιμοποιούνται για την μελέτη των FRB, μαζί με δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA. Ένα από τα τηλεσκόπια του CHIME (που ονομάζονται επίσης outriggers) βρίσκεται στην National Radio Quiet Zone στην πανεπιστημιούπολη του Αστεροσκοπείου Green Bank του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ.H πηγή του FRB 20250316A ήταν μια περιοχή με εύρος 45 έτη φωτός, μικρότερη και από ένα κλασικό σμήνος άστρων, στον γαλαξία NGC 4141, που απέχει 130 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Είναι σαν να εντοπίζει κανείς κέρμα των 50 λεπτών από απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.πηγή: https://public.nrao.edu/news/brightest-ever-fast-radio-burst-allows-researchers-to-identify-its-origin/ – διαβάστε περισσότερα: https://news.ucsc.edu/2025/08/frb-rbfloat/https://physicsgg.me/