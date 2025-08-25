2025-08-25 12:38:46

Την πρώτη τους «καλημέρα» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν απηύθυναν μέσα από τη συχνότητα του OPEN οι δημοσιογράφοι Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». Η πρεμιέρα της εκπομπής συνοδεύτηκε και από την επιστροφή του Μάνου Νιφλή στο κανάλι, ύστερα από απουσία δύο ετών.



Με ιδιαίτερο κέφι και χαμόγελα, οι δύο παρουσιαστές αντάλλαξαν τα πρώτα τους λόγια στον «αέρα», δίνοντας το στίγμα για όσα θα ακολουθήσουν. «Καλημέρα σας, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Μάνος Νιφλής, παρακαλώ», είπε ο Γιάννης Κολοκυθάς, καλωσορίζοντας τον συνάδελφό του.



«Ήταν μόνο ένα μικρό διάλειμμα. Επέστρεψα. Πετάχτηκα για μια δουλειά δύο χρόνια και να ’μαι πάλι εδώ», απάντησε με χιούμορ ο Μάνος Νιφλής.



«Καλή εβδομάδα, καλή αρχή, καλή σεζόν – όχι “καλό χειμώνα”», πρόσθεσε στη συνέχεια, προτού ξεκινήσει η θεματολογία της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com



