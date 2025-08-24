2025-08-24 21:13:14
Φωτογραφία για TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη

 





Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη

 

Εδώ στο άνυδρο χώμα της Τσαπουρνιάς

Λίγοι αντιστάθηκαν απέναντι σε πολλούς

Με πίστη, φλόγα και τιμή

Άνοιξαν τον δρόμο της Αντίστασης στη Δυτική Ρούμελη…

Και η Τσαπουρνιά,  κρατά ακόμη μέσα της το βήμα εκείνων

που δεν λύγισαν στον φόβο,

Μα στήσαν Αντίσταση για τη Λευτεριά…...

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
Αποκαλυπτήρια της προτομής του Φιλοκτήτη Λαμπράκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκαλυπτήρια της προτομής του Φιλοκτήτη Λαμπράκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Ένας Μνημονικός Τόπος Αντίστασης στην Αιτωλοακαρνανία (1943).
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Ένας Μνημονικός Τόπος Αντίστασης στην Αιτωλοακαρνανία (1943).
«Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
«Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Πώς μπορείς να δεις αν κάποιος κάνει σοβαρή και αναγνωρισμένη έρευνα;
Πώς μπορείς να δεις αν κάποιος κάνει σοβαρή και αναγνωρισμένη έρευνα;
Μ. Σαριδάκης: Ο Ευτύχης Μπιτσάκης και το Big Bang
Μ. Σαριδάκης: Ο Ευτύχης Μπιτσάκης και το Big Bang
Πέθανε ο καθηγητής του ΜΙΤ Ιωαννόπουλος
Πέθανε ο καθηγητής του ΜΙΤ Ιωαννόπουλος