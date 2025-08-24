Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη

Εδώ στο άνυδρο χώμα της Τσαπουρνιάς

Λίγοι αντιστάθηκαν απέναντι σε πολλούς

Με πίστη, φλόγα και τιμή

Άνοιξαν τον δρόμο της Αντίστασης στη Δυτική Ρούμελη…

Και η Τσαπουρνιά, κρατά ακόμη μέσα της το βήμα εκείνων

που δεν λύγισαν στον φόβο,

Μα στήσαν Αντίσταση για τη Λευτεριά…...

