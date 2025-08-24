2025-08-24 21:13:14
Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
Εδώ στο άνυδρο χώμα της Τσαπουρνιάς
Λίγοι αντιστάθηκαν απέναντι σε πολλούς
Με πίστη, φλόγα και τιμή
Άνοιξαν τον δρόμο της Αντίστασης στη Δυτική Ρούμελη…
Και η Τσαπουρνιά, κρατά ακόμη μέσα της το βήμα εκείνων
που δεν λύγισαν στον φόβο,
Μα στήσαν Αντίσταση για τη Λευτεριά…
