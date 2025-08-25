2025-08-25 12:38:46

Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας έκανε πρεμιέρα στο OPEN η νέα εκπομπή «10 Παντού», με παρουσιαστές τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου.



Στην έναρξη, ο Νίκος Στραβελάκης, με φόντο το γνωστό τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, σχολίασε: «Ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου, άρα… Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα».



Η Μίνα Καραμήτρου τον ρώτησε χαμογελώντας: «Θα φύγεις πάλι διακοπές; Να κάνω την εκπομπή μόνη μου;», με τον ίδιο να απαντά: «Εννοείται! Μόνο μη μου πεις από τις 25 Αυγούστου καλό φθινόπωρο».



Οι δύο δημοσιογράφοι θα βρίσκονται καθημερινά στον αέρα, μεταδίδοντας σε ζωντανή σύνδεση όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ