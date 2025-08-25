2025-08-25 12:38:46
Φωτογραφία για Η πρώτη καλημέρα του “10 Παντού” με Στραβελάκη και Καραμήτρου
Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας έκανε πρεμιέρα στο OPEN η νέα εκπομπή «10 Παντού», με παρουσιαστές τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου.

Στην έναρξη, ο Νίκος Στραβελάκης, με φόντο το γνωστό τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, σχολίασε: «Ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου, άρα… Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα».

Η Μίνα Καραμήτρου τον ρώτησε χαμογελώντας: «Θα φύγεις πάλι διακοπές; Να κάνω την εκπομπή μόνη μου;», με τον ίδιο να απαντά: «Εννοείται! Μόνο μη μου πεις από τις 25 Αυγούστου καλό φθινόπωρο».

Οι δύο δημοσιογράφοι θα βρίσκονται καθημερινά στον αέρα, μεταδίδοντας σε ζωντανή σύνδεση όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Πηγή: tvnea.com
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της "Ώρας Ελλάδος" – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της "Ώρας Ελλάδος" – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου»
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου»
