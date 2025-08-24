Η Ελένη Ράντου φαίνεται έτοιμη να ξαναφορέσει τα… πολλά πρόσωπα της «Εργαζόμενης Γυναίκας». Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο tvnea.com, η πολυαγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 βρίσκεται ένα βήμα πριν ανάψει το «πράσινο φως» για νέα επεισόδια, με τις συζητήσεις να έχουν προχωρήσει σημαντικά.
Η κωμωδία που προβλήθηκε πρώτη φορά το 2009 άφησε το δικό της στίγμα στη μικρή οθόνη, με τη Ράντου να υποδύεται κάθε φορά και μια διαφορετική γυναίκα – από νοικοκυρές μέχρι στελέχη επιχειρήσεων – φωτίζοντας με χιούμορ και σάτιρα τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας.
Πίσω από την επικείμενη επιστροφή βρίσκονται ο Διονύσης Παναγιωτάκης και η Primavisione, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Σταύρο Στάγκο, οι οποίοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον ΑΝΤ1 για να φέρουν ξανά τη σειρά στο πρόγραμμα.
Η ιστορία της «Εργαζόμενης Γυναίκας» δεν ήταν ανέφελη
Η συγκυρία μοιάζει ιδανική. Τα τελευταία χρόνια οι τηλεοπτικές επιστροφές παλιών επιτυχιών έχουν βρει μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό, που δείχνει έτοιμο να ξανασυναντήσει τους αγαπημένους του χαρακτήρες – αυτή τη φορά σε νέες ιστορίες. Αν όλα πάνε όπως δείχνουν, η «Εργαζόμενη Γυναίκα» θα ξαναπιάσει δουλειά, χαρίζοντας γέλιο και νοσταλγία σε μια νέα γενιά τηλεθεατών.
Πηγή: tvnea.com