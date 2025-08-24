2025-08-24 13:26:51
Φωτογραφία για Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;

 



Η Ελένη Ράντου φαίνεται έτοιμη να ξαναφορέσει τα… πολλά πρόσωπα της «Εργαζόμενης Γυναίκας». Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο tvnea.com, η πολυαγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 βρίσκεται ένα βήμα πριν ανάψει το «πράσινο φως» για νέα επεισόδια, με τις συζητήσεις να έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Η κωμωδία που προβλήθηκε πρώτη φορά το 2009 άφησε το δικό της στίγμα στη μικρή οθόνη, με τη Ράντου να υποδύεται κάθε φορά και μια διαφορετική γυναίκα – από νοικοκυρές μέχρι στελέχη επιχειρήσεων – φωτίζοντας με χιούμορ και σάτιρα τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας.



Πίσω από την επικείμενη επιστροφή βρίσκονται ο Διονύσης Παναγιωτάκης και η Primavisione, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Σταύρο Στάγκο, οι οποίοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον ΑΝΤ1 για να φέρουν ξανά τη σειρά στο πρόγραμμα.



Η ιστορία της «Εργαζόμενης Γυναίκας» δεν ήταν ανέφελη

. Η πτώχευση της τότε παραγωγής είχε αφήσει οικονομικές εκκρεμότητες και πολλές δυσάρεστες συνέπειες για τους συντελεστές. Η ίδια η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει ανοιχτά για τα δικαστήρια στα οποία κατέφυγε, προκειμένου να διεκδικήσει τα δεδουλευμένα της. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν έκρυψε πόσο πολύ αγάπησε αυτή τη δουλειά. «Θα ήταν όνειρο ζωής να την ξανακάνουμε», έχει πει χαρακτηριστικά.



Η συγκυρία μοιάζει ιδανική. Τα τελευταία χρόνια οι τηλεοπτικές επιστροφές παλιών επιτυχιών έχουν βρει μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό, που δείχνει έτοιμο να ξανασυναντήσει τους αγαπημένους του χαρακτήρες – αυτή τη φορά σε νέες ιστορίες. Αν όλα πάνε όπως δείχνουν, η «Εργαζόμενη Γυναίκα» θα ξαναπιάσει δουλειά, χαρίζοντας γέλιο και νοσταλγία σε μια νέα γενιά τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com
Πώς μπορείς να δεις αν κάποιος κάνει σοβαρή και αναγνωρισμένη έρευνα;
Πώς μπορείς να δεις αν κάποιος κάνει σοβαρή και αναγνωρισμένη έρευνα;
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
