2026-01-09 15:05:43

Σήμερα συνεδριάζει για πέμπτη φορά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας στην υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών.Του Κωνσταντίνου Κοντοκώσταlarissanet.grΚατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ