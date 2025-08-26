Μεγάλη διάκριση για τη Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αποτέλεσε η κατάκτηση του Βραβείου Αριστείας στο ΙΧ Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Saint Stefan», που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2025 στην παραθαλάσσια πόλη Μπούτβα του Μοντενέγκρο.

Η Χορωδία παρουσίασε ένα πλούσιο και εμπνευσμένο πρόγραμμα, το οποίο ταξίδεψε το κοινό από τα παραδοσιακά μας τραγούδια έως και τη σύγχρονη χορωδιακή δημιουργία. Η ερμηνεία των μελών, σε συνδυασμό με την εκφραστικότητα και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ενθουσίασε και ξεσήκωσε τους θεατές, χαρίζοντας στη Χορωδία της πόλης μας την κορυφαία αυτή διάκριση.