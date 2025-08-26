2025-08-26 18:08:43
Φωτογραφία για Βραβείο Αριστείας έλαβε η Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ

 Μεγάλη διάκριση για τη Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αποτέλεσε η κατάκτηση του Βραβείου Αριστείας στο ΙΧ Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Saint Stefan», που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2025 στην παραθαλάσσια πόλη Μπούτβα του Μοντενέγκρο.

 



Η Χορωδία παρουσίασε ένα πλούσιο και εμπνευσμένο πρόγραμμα, το οποίο ταξίδεψε το κοινό από τα παραδοσιακά μας τραγούδια έως και τη σύγχρονη χορωδιακή δημιουργία. Η ερμηνεία των μελών, σε συνδυασμό με την εκφραστικότητα και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ενθουσίασε και ξεσήκωσε τους θεατές, χαρίζοντας στη Χορωδία της πόλης μας την κορυφαία αυτή διάκριση....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
