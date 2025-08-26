2025-08-26 17:01:18
Φωτογραφία για Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα

 



Η νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ ξεκινά με το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event. Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα και φέρνει στις οθόνες μας τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες.

Είκοσι αθλητές και αθλήτριες σε επικές αναμετρήσεις! Αθλητές που γνωρίζουμε καλά και έχουν διακριθεί για το πάθος και την αγωνιστικότητά τους. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξουν πίστα. Παλιοί αντίπαλοι συναντιούνται σε νέο πεδίο μάχης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το EXATHLON τους περιμένει. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι μπορούν να κάνουν!

Δύο μόνο θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση και να αναδειχθούν κορυφαία αθλήτρια και κορυφαίος αθλητής του πρώτου EXATHLON της Ελλάδας!

Δύο ομάδες, δύο χρώματα, ένας στόχος: η νίκη. Οι Μπλε και οι Πορτοκαλί είναι έτοιμοι να μας προσφέρουν θεαματικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις!

EXATHLON, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event των πρωταθλητών ξεκινά την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (25/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (25/8/2025)
Η Νιγηριανή Σιδηροδρομική Εταιρεία επιβεβαιώνει τον εκτροχιασμό τρένου της γραμμής Αμπούτζα-Καντούνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Νιγηριανή Σιδηροδρομική Εταιρεία επιβεβαιώνει τον εκτροχιασμό τρένου της γραμμής Αμπούτζα-Καντούνα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη του ΟΡΕΝ
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη του ΟΡΕΝ
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα επεισόδια του
Νέα επεισόδια του "Deal" στον Alpha: Δείτε το trailer και την ημερομηνία πρεμιέρας
Το
Το "Πρωινό Σαββατοκύριακου" παίρνει σάρκα και οστά... - Ποιοί θα είναι και τι ώρα θα παίζει;
Βρέθηκε σώος ο 57χρονος
Βρέθηκε σώος ο 57χρονος
Βαγόνι τρένου που κάηκε από πυρκαγιά αποκαταστάθηκε στην αίγλη του
Βαγόνι τρένου που κάηκε από πυρκαγιά αποκαταστάθηκε στην αίγλη του
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία