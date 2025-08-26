





Η Ελένη Τσολάκη επιστρέφει στις οθόνες μας με νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1! Το πρόγραμμα θα φέρει τον τίτλο «Το Πρωινό Σαββατοκύριακου» και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 08:30 (εκτός απροόπτου) έως τις 12:30.

Στην παρέα της Ελένης θα είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης, ο Λευτέρης Κουμαντάκης και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, όπως λέγεται, θα προκαλέσει αίσθηση και θα δώσει μια ξεχωριστή νότα στην εκπομπή.

Το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή θα γυριστεί το Σάββατο, δίνοντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από την ενέργεια και το κλίμα που θα επικρατεί στο «Πρωινό Σαββατοκύριακου».

Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: tvnea.com