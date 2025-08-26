2025-08-26 14:32:25
Η Ελένη Τσολάκη επιστρέφει στις οθόνες μας με νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1! Το πρόγραμμα θα φέρει τον τίτλο «Το Πρωινό Σαββατοκύριακου» και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 08:30 (εκτός απροόπτου) έως τις 12:30.

Στην παρέα της Ελένης θα είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης, ο Λευτέρης Κουμαντάκης και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, όπως λέγεται, θα προκαλέσει αίσθηση και θα δώσει μια ξεχωριστή νότα στην εκπομπή.

Το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή θα γυριστεί το Σάββατο, δίνοντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από την ενέργεια και το κλίμα που θα επικρατεί στο «Πρωινό Σαββατοκύριακου».

Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.



Πηγή: tvnea.com
Βρέθηκε σώος ο 57χρονος
Νέα επεισόδια του Deal στον Alpha: Δείτε το trailer και την ημερομηνία πρεμιέρας
Ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Πρωινό Σαββατοκύριακου με την Ελένη Τσολάκη
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν φέτος (από 59,7 ετών) και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
«Νωρίς – Νωρίς»: Το κεφάτο πρωινό μαγκαζίνο με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται στην ΕΡΤ1
Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για το Exathlon – Ποιοι είναι οι παίκτες που ετοιμάζονται;
Αυτός παίρνει και επίσημα τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN
Βαγόνι τρένου που κάηκε από πυρκαγιά αποκαταστάθηκε στην αίγλη του
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/8/2025)
«Χαμογέλα και πάλι»: Νέο στούντιο και αλλαγή ώρας για τη σεζόν...
