Η Νιγηριανή Σιδηροδρομική Εταιρεία επιβεβαιώνει τον εκτροχιασμό τρένου της γραμμής Αμπούτζα-Καντούνα
2025-08-26 17:39:34
Η Νιγηριανή Σιδηροδρομική Εταιρεία (NRC) επιβεβαίωσε τον εκτροχιασμό ενός από τα τρένα της με προορισμό την Καντούνα από την Αμπούτζα την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.Από το TVCNΣύμφωνα με δήλωση που υπογράφηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Kayode Opeifa, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:09 π.μ. στο χιλιόμετρο 49, μεταξύ του σταθμού Kubwa και του σταθμού Asham κατά μήκος του sidirodromikanea
