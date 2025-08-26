2025-08-26 14:32:25
Μπορεί να διανύουμε τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου, αλλά η τηλεοπτική σεζόν δεν κάνει διακοπές! Με φόντο παραλίες, βεντάλιες και κοκτέιλ, ο ανταγωνισμός στην prime time αλλά και στις υπόλοιπες ζώνες παραμένει πιο «καυτός» από ποτέ.

Ποιες εκπομπές κράτησαν συντροφιά στο καλοκαιρινό κοινό; Ποια κανάλια δροσίστηκαν με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και πού σημειώθηκαν οι απρόσμενες ανατροπές;

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και μάθετε ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή... και ποιοι «έμειναν στη σκιά».

