Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνὸς καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος σᾶς προσκαλοῦν νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θὰ πραγματοποιηθοῦν τὸ διήμερο 11ης καὶ 12ης Δεκεμβρίου 2025, μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἱερὰ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ, Προστάτου καὶ Πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Πόλεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ







ΠΕΜΠΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

• Ὧρα 6:00 τὸ ἀπόγευμα – Μέγας Πανηγυρικὸς Ἐσπερινὸς μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καὶ Θείου Κηρύγματος

• Ὧρα 7:00 τὸ ἀπόγευμα – Προσέλευση Ἐπισήμων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

• Ὧρα 7:00 π.μ. – 10:45 π.μ. – Ὄρθρος καὶ Τρισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μετὰ Θείου Κηρύγματος

• Ὧρα 9:45 π.μ. – Προσέλευση Ἐπισήμων...

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...