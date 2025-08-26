2025-08-26 14:32:25

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι "Deal" επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα του Alpha με τον Γιώργο Θαναηλάκη, ετοιμάζοντας το έδαφος για την πρεμιέρα του.



Το trailer που προωθεί τα νέα επεισόδια είναι ήδη διαθέσιμο, παρουσιάζοντας τους νέους παίκτες της σεζόν και αποκαλύπτοντας την ημερομηνία της πρεμιέρας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:45.



Πηγή: tvnea.com



