2025-08-26 21:48:45

Η Τουρκία ξεκίνησε την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 224 χιλιομέτρων, αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα συνδέει τη χώρα με το Ναχιτσεβάν μέσω του Αζερμπαϊτζάν, όπως ανέφερε το UNN επικαλούμενο την Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ουκρανίας (SZRU). Το έργο θα αποτελέσει μέρος του «Μεσαίου Διαδρόμου» — μιας εμπορικής διαδρομής μεταξύ Κίνας και Ευρώπης που παρακάμπτει sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ