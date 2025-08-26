Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor» έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τον Οκτώβριο.Η ιστορίαΈνας έγκριτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του Άλκης τραυματίζει σοβαρά, με το αυτοκίνητο, έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει.Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή.Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του.Μέχρι πού θα φτάσει;Ποια όρια θα ξεπεράσει;Πόσους νόμους είναι διατεθειμένος να παραβιάσει;Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη ΙωαννίδουΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος ΑπειρανθίτηςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης ΣπηλιόπουλοςΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας ΑναγνωστόπουλοςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROJECT: Λευτέρης ΧαρίτοςΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONSΠηγή: tvnea.com