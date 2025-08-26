2025-08-26 22:35:05

Μια επιβάτης πιστεύει ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο από έναν επιθεωρητή της SNCF επειδή η γάτα της νιαούριζε μέσα στο τρένο. Μια ταξιδιώτης και ο σύντροφός της έλαβαν πρόστιμο 110 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τρένο μεταξύ Βαν και Παρισιού την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, μετά από παράπονα επιβατών για το νιαούρισμα της γάτας τους , το οποίο θεώρησαν υπερβολικό και πολύ δυνατό. Η ίδια sidirodromikanea

