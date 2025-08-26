2025-08-26 22:35:05
Φωτογραφία για Πρόστιμο 110 ευρώ: Μπορεί όντως να σας επιβληθεί πρόστιμο επειδή νιαούριζε η γάτα σας μέσα στο τρένο;
Μια επιβάτης πιστεύει ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο από έναν επιθεωρητή της SNCF επειδή η γάτα της νιαούριζε μέσα στο τρένο. Μια ταξιδιώτης και ο σύντροφός της έλαβαν πρόστιμο 110 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τρένο μεταξύ Βαν και Παρισιού την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, μετά από παράπονα επιβατών για το νιαούρισμα της γάτας τους , το οποίο θεώρησαν υπερβολικό και πολύ δυνατό. Η ίδια sidirodromikanea
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
Η Τουρκία κατασκευάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Κίνας και Ευρώπης παρακάμπτοντας τη Ρωσία
Η Τουρκία κατασκευάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Κίνας και Ευρώπης παρακάμπτοντας τη Ρωσία
