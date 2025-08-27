Ο Ν. 5224/2025 (ΦΕΚ Α 142/05.08.2025) με θέμα

«Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή του Αγίου και Θεοβάδιστου όρους Σινά στην Ελλάδα», ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, ενίσχυση της ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διατάξεις για τον αθλητισμό, απονομή ισόβιας σύνταξης σε λογοτέχνες και καλλιτέχνες έτους 2025 και λοιπές ρυθμίσεις», που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, στο Άρθρο 57, το οποίο αναφέρεται στη «Θρησκευτική εκπαίδευση Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης» και στην παρ. 1 προβλέπει ότι «Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που είναι Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνοι Θράκης, οι οποίοι φοιτούν στα δημόσια ή μειονοτικά σχολεία της Θράκης, εφόσον α) έχουν λάβει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, και δεν επιθυμούν την παρακολούθηση εναλλακτικού μαθήματος, είναι τουλάχιστον δέκα (10) ανά τάξη στα δημόσια σχολεία και ανεξάρτητα από τον αριθμό τους στα μειονοτικά σχολεία και το επιθυμούν, ορίζεται ως τρόπος και είδος της απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών από το οποίο απαλλάχθηκαν, η διδασκαλία του δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης».

Οι επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου ορίζουν την ανάθεση του μαθήματος και τα σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που θα διδάσκεται

Ως γνωστόν το ΣτΕ έχει ορίσει προθεσμία στο ΥΠΑΙΘΑ να ετοιμάσει τη διδασκαλία εναλλακτικού μαθήματος (Ηθική) για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών μέχρι 31 Αυγούστου 2025. Ένα κρίσιμο θέμα, του οποίου εκκρεμεί επίσης η ρύθμιση, είναι ο ορισμός του ελάχιστου αριθμού μαθητών που απαλλάσσονται, που θα είναι απαραίτητος για την παροχή του εναλλακτικού μαθήματος. Εάν το ΥΠΑΙΘΑ ορίσει τελικά ως ελάχιστο αριθμό τους 10 μαθητές ανα τάξη, όπως έπραξε με την παραπάνω διάταξη για το μάθημα των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης, τότε το εναλλακτικό μάθημα θα διδαχθεί σε πολύ μικρό αριθμό σχολείων. Μένει βέβαια να φανεί ποια θα είναι η τελική ρύθμιση που θα προκρίνει το Υπουργείο.

thriskeftika

Αναφορικά τέλος με την έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Ηθικής από την ερχόμενη σχολική χρονιά 2025-2026 και παρά τα πολλά σχετικά δημοσιεύματα, αυτή φαίνεται να είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Ακόμη και ο δικηγόρος όσων προσέφυγαν στο ΣτΕ εναντίον του Υπουργείου για την καθυστέρηση παροχής του μαθήματος αυτού, γράφει στο x.com (twitter) ότι «δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι το Υπουργείο Παιδείας θα είναι έτοιμο… μέχρι την λήξη της προθεσμίας» για την παροχή μαθήματος Ηθικής.