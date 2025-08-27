2025-08-27 10:18:44
Φωτογραφία για Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Διαδέχεται τον απερχόμενο πρόεδρο Κωνσταντίνο Λουράντο, ο οποίος διατήρησε αυτή τη θέση επί 31 χρόνια.

Αλλαγή σκυτάλης μετά από τρεις δεκαετίες στο διοικητικό συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ). Ο Κωνταντίνος Μανωλόπουλος εξελέγη νέος πρόεδρος στη θέση του Κωνσταντίνου Λουράντου, ο οποίος παραιτήθηκε.

Οι εκλογές διεξήχθησαν χθες με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, από τους 3.020 εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς, ψήφισαν οι 2.080 (ποσοστό συμμετοχής 64,6%). Τα έγκυρα ψηφοδέλτια (συμπεριλαμβανομένων των λευκών) ήταν 2.045.

Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος εξελέγη πρόεδρος με 796 ψήφους. Οι άλλοι δύο υποψήφιοι, Ηλίας Βασιλαδιώτης και Ιωάννης Δαγρές, έλαβαν 568 και 562 ψήφους αντιστοίχως.

Ο νέος πρόεδρος του ΦΣΑ στο προηγούμενο ΔΣ ήταν απλό μέλος. Το ίδιο και ο συνυποψήφιός του Η. Βασιλαδιώτης, ενώ ο Ιωάννης Δαγρές είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου.

Πηγή : iatropedia 
pharmateam
