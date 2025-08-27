2025-08-27 09:27:49
Φωτογραφία για Προσωρινός ανάδοχος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης της τουριστικής μαρίνας Αστακού.

 



Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε στις 25 Ιουλίου 2025, πρόσκληση - γνωστοποίηση για την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ», «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» ΥΠΟΔΟΜΗ», προϋπολογισμού 80.000 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας και τιμής (δείτε εδώ).....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η δοκιμαστική πτήση του Starship
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η δοκιμαστική πτήση του Starship
11 απίστευτα πολυτελή ταξίδια με τρένο σε όλο τον κόσμο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
11 απίστευτα πολυτελή ταξίδια με τρένο σε όλο τον κόσμο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό γήπεδο Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό γήπεδο Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ Android στα Windows 11- ΤΟ Copilot των Windows 11 ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ Android στα Windows 11- ΤΟ Copilot των Windows 11 ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ
Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για τα ακριβά φάρμακα στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι θα περιλαμβάνει
Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για τα ακριβά φάρμακα στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι θα περιλαμβάνει
Φωτογράφοι τρένων: Κλέφτες δεκάδων αντικειμένων από καταστήματα δώρων στην Έκθεση της Οσάκα
Φωτογράφοι τρένων: Κλέφτες δεκάδων αντικειμένων από καταστήματα δώρων στην Έκθεση της Οσάκα
Ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Πρωινό Σαββατοκύριακου με την Ελένη Τσολάκη
Ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Πρωινό Σαββατοκύριακου με την Ελένη Τσολάκη