Προσωρινός ανάδοχος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης της τουριστικής μαρίνας Αστακού.
2025-08-27 09:27:49
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε στις 25 Ιουλίου 2025, πρόσκληση - γνωστοποίηση για την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ», «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» ΥΠΟΔΟΜΗ», προϋπολογισμού 80.000 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας και τιμής (δείτε εδώ).....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
