tinanantsou.blogspot.gr

Η SpaceX πέτυχε το βράδυ της Τρίτης την 10η δοκιμαστική εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Starship, ύψους 120 μέτρων, από το διαστημικό της κέντρο στο Τέξας. Η αποστολή είχε καθυστερήσει δύο ημέρες λόγω τεχνικών προβλημάτων και δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ προηγήθηκαν αλλεπάλληλα ατυχήματα με εκρήξεις σε προηγούμενες δοκιμές.Ο Starship εκτοξεύτηκε στις 7:30 μ.μ. ώρα ανατολικών ΗΠΑ (02:30 ώρα Ελλάδας), αφήνοντας πίσω του τις αποτυχημένες προσπάθειες της Κυριακής και της Δευτέρας. Την πρώτη ημέρα η εκτόξευση ακυρώθηκε λόγω διαρροής υγρού οξυγόνου, ενώ τη δεύτερη ματαιώθηκε δύο λεπτά πριν την αντίστροφη μέτρηση εξαιτίας κακοκαιρίας.Η αποστολή και τα οκτώ δορυφορικά φορτίαΚατά τη διάρκεια της πτήσης, το διαστημικό σκάφος αποσύνδεσε με επιτυχία τους ενισχυτές του και διένειμε οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους σε τροχιά, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους που παρακολουθούσαν ζωντανά από το Starbase του Τέξας.Ήταν η πρώτη φορά που το επίτευγμα αυτό ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, μετά την αποτυχημένη ένατη δοκιμή που είχε καταλήξει σε καταστροφή.Περίπου μετά από μία ώρα που βρισκόταν στο διάστημα, o Starship προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στον Ινδικό Ωκεανό.«Η προσγείωση επιβεβαιώθηκε! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της SpaceX για την συναρπαστική δέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship!», έγραψε η αμερικανική εταιρεία στο X μετά την αποστολή που διήρκεσε περίπου μία ώρα.«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.Τα αίτια της προηγούμενης αποτυχίαςΗ Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε δώσει το «πράσινο φως» για τη νέα εκτόξευση, αφού προηγουμένως ερεύνησε τα αίτια της αποτυχίας του Μαΐου. Τότε, ο πύραυλος απέτυχε να τοποθετήσει τους δορυφόρους και εξερράγη κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.Σύμφωνα με την εταιρεία, η αιτία εντοπίστηκε σε βλάβη στην κύρια δεξαμενή καυσίμου, η οποία αποκαταστάθηκε πριν από την τρέχουσα εκτόξευση.Τα προβλήματα του παρελθόντοςΤο πρόσφατο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε περισσότερους από δύο μήνες μετά την τελευταία καταστροφική έκρηξη, όταν ο Starship μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης δοκιμής. Προηγουμένως, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, δύο ακόμη πτήσεις του προγράμματος είχαν αποτύχει, με τους πυραύλους να καταλήγουν στον Ατλαντικό.Παρά τα συνεχή εμπόδια, η ένατη εκτόξευση είχε αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα, καθώς σημειώθηκε η πρώτη επιτυχής επαναχρησιμοποίηση του ενισχυτή Super Heavy, ένα βήμα προς την κατεύθυνση του στόχου της SpaceX για τη δημιουργία ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου συστήματος εκτόξευσης.Στόχοι για Σελήνη και ΆρηΗ φιλοσοφία του Starship βασίζεται στην πλήρη και ταχεία επαναχρησιμοποίηση, στοιχείο που μειώνει δραστικά το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για κάθε αποστολή. Ο απώτερος στόχος του Έλον Μασκ είναι να καταστήσει εφικτά τα διαστημικά ταξίδια στη Σελήνη και στον Άρη.Η NASA έχει ήδη αναθέσει στη SpaceX να αναλάβει την αποστολή Artemis 3 για την επιστροφή στη Σελήνη το 2027, ενώ ο ίδιος ο Μασκ στοχεύει σε μια δική του αποστολή προς τον Άρη το 2026, όταν η Γη και ο κόκκινος πλανήτης θα βρεθούν στη μικρότερη απόστασή τους.Πηγή:https://www.protothema.gr/world/article/1687453/i-spacex-ektoxeuse-me-epituhia-ton-10o-dokimastiko-puraulo-starship-deite-video/