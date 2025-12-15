Ο ασκός του Αιόλου φαίνεται πως ανοίγει τις επόμενες ημέρες στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, μετά τη δημόσια αναφορά του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο οποίος προανήγγειλε ότι επίκειται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος γνωστού τραγουδιστή.Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό». Ο παρουσιαστής επέλεξε ιδιαίτερα προσεκτική στάση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ονοματολογία, ωστόσο δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι μια τόσο σοβαρή υπόθεση προαναγγέλλεται δημόσια πριν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.Ο Γιώργος Λιάγκας, με μετρημένα λόγια, υπογράμμισε πως πρόκειται για μια υπόθεση που –εφόσον επιβεβαιωθεί– αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη σεβασμού τόσο προς το φερόμενο θύμα όσο και προς το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως άφησε να εννοηθεί, το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις που θα απασχολήσουν έντονα τη δημόσια σφαίρα και τα media.«Στο φως της δημοσιότητας αναμένεται να βγει σύντομα το όνομα πασίγνωστου τραγουδιστή, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση.Είναι πολύ μεγάλο όνομα και είναι ένα όνομα που γενικότερα, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, απ’ τα πρώτα ονόματα, έχει και εκτόπισμα γενικότερο, ευρύτερο στον χώρο της showbiz,. Και είναι απ’ τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες.Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες, εγώ το ήξερα από τον Σεπτέμβριο», τόνισε αρχικά.«Τουλάχιστον δυο, είναι οι άντρες που θα καταγγείλουν ασέλγεια. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος μουσικός. Οι δύο άντρες δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον τραγουδιστή. Κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους. Μάλιστα, ο ένας ισχυρίζεται ότι μετά την καταγγελία που θα γίνει πιθανόν μέσα στην εβδομάδα, θα βγάλει και μάρτυρα που να πιστοποιεί το γεγονός», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.Και συνέχισε: «Θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων με την ιστορία αυτή. Θα εμπλακούν πολλά πρόσωπα μέσα. Θα αναγκαστούν να ανοίξουν στόματα για το τι συμβαίνει στα καμαρίνια. Αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Ένα πράγμα θα πω, είμαστε όλοι με τα θύματα. Το θέμα είναι και εύχομαι, το θύμα να είναι οι καταγγέλοντες και να μην είναι ο καταγγελόμενος. Διότι θα ακούσουμε πράγματα που είτε θα είναι λάσπη, είτε θα είναι αλήθεια για τουλάχιστον δύο ανθρώπους που θα έχουν κακοποιηθεί από τον άνθρωπο αυτό».«Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα και από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες. Θα προσπαθήσω να προτάξω την αμεροληψία. Να δίνω δημοσιογραφικά το θέμα. Αυτό που προαναγγέλθηκε και είναι απορίας άξιον πώς προαναγγέλεται μια κατηγορία. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.Πηγή: tvnea.com