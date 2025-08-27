2025-08-27 12:50:48
Φωτογραφία για Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
Η νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ ξεκινά με το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event. Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα και φέρνει στις οθόνες μας τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες.

Είκοσι αθλητές και αθλήτριες σε επικές αναμετρήσεις! Αθλητές που γνωρίζουμε καλά και έχουν διακριθεί για το πάθος και την αγωνιστικότητά τους. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξουν πίστα. Παλιοί αντίπαλοι συναντιούνται σε νέο πεδίο μάχης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το EXATHLON τους περιμένει. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι μπορούν να κάνουν!  

Δύο μόνο θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση και να αναδειχθούν κορυφαία αθλήτρια και κορυφαίος αθλητής του πρώτου EXATHLON της Ελλάδας! 

Δύο ομάδες, δύο χρώματα, ένας στόχος: η νίκη. Οι Μπλε και οι Πορτοκαλί είναι έτοιμοι να μας προσφέρουν θεαματικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις!

EXATHLON, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event των πρωταθλητών ξεκινά την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!  

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα
Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Γιώργος Καράβας: Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα -Δεν υπάρχει πείνα...
Γιώργος Καράβας: Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα -Δεν υπάρχει πείνα...
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής