2026-02-09 08:52:12
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Η Κύπρος παρουσιάζει τη συμμετοχή της – Κυκλοφόρησε επίσημα το «Jalla»

 



Η Κύπρος μπαίνει και επίσημα στον ρυθμό της Eurovision 2026, αποκαλύπτοντας τη φετινή της συμμετοχή για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπηθεί η χώρα φέρει τον τίτλο «Jalla» και κυκλοφόρησε επίσημα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πορείας της κυπριακής αποστολής προς τη μεγάλη σκηνή.

Το «Jalla» είναι ένα σύγχρονο pop κομμάτι με έντονο ρυθμό και μεσογειακές αναφορές, που συνδυάζει μοντέρνα παραγωγή με στοιχεία ταυτότητας και εξωστρέφειας. Η συμμετοχή στοχεύει ξεκάθαρα στη δυναμική παρουσία επί σκηνής, ακολουθώντας τη στρατηγική που τα τελευταία χρόνια έχει χαρίσει στην Κύπρο σταθερή παρουσία στον διαγωνισμό.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, δόθηκε στη δημοσιότητα και το επίσημο video clip, το οποίο περιλαμβάνει εικόνες από την Κύπρο και αναδεικνύει την αισθητική και το concept της φετινής πρότασης. Το οπτικό αποτέλεσμα λειτουργεί συμπληρωματικά στο τραγούδι, δίνοντας έμφαση στη δυναμική και τον χαρακτήρα της συμμετοχής.

Η Κύπρος συνεχίζει έτσι την πορεία της στη Eurovision, με στόχο μια ακόμη επιτυχημένη παρουσία και την πρόκριση στον τελικό του διαγωνισμού.









Πηγή: tvnea.com
Το «Flat Hunters» παίρνει και επίσημα τη θέση του «5Χ5» στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Flat Hunters» παίρνει και επίσημα τη θέση του «5Χ5» στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Γαλλική Γερουσία: Tο κλείσιμο αγροτικών φαρμακείων και η ανάγκη κινήτρων
Γαλλική Γερουσία: Tο κλείσιμο αγροτικών φαρμακείων και η ανάγκη κινήτρων
