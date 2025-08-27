2025-08-27 12:50:48
Φωτογραφία για «LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Πρεμιέρα του «LIVE NOW» με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού στο ΕΡΤNEWS τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:00.

Η νέα εκπομπή του ΕΡΤNEWS χτυπά στον παλμό της επικαιρότητας. Με ταχύτητα, με πλήρη κάλυψη όλης της ειδησεογραφίας, με τις ειδήσεις έτσι όπως είναι.

Κάθε μέρα, ο Γιώργος Κακούσης και η Νικολέττα Κρητικού ανοίγουν το παράθυρο στις εξελίξεις και συζητούν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Με άμεσο λόγο, γρήγορο ρυθμό και ζωντανές συνδέσεις δίνουν την ενημέρωση που χρειάζεσαι, τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.

«LIVE NOW» με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού

Καθημερινά, στις 13:00 στο ΕΡΤNEWS

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα
Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα
Live News: Όταν η ενημέρωση ξεπερνά τα όρια...
Live News: Όταν η ενημέρωση ξεπερνά τα όρια...
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Με ενθουσιασμό η πρεμιέρα της “Ώρας Ελλάδος” – Επιστροφή Νιφλή μετά από δύο χρόνια
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη του ΟΡΕΝ
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη του ΟΡΕΝ
Οι
Οι "Συνδέσεις" επιστρέφουν μέσα απο το ΕΡΤNEWS
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής