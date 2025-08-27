2025-08-27 12:50:48

Πρεμιέρα του «LIVE NOW» με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού στο ΕΡΤNEWS τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:00.



Η νέα εκπομπή του ΕΡΤNEWS χτυπά στον παλμό της επικαιρότητας. Με ταχύτητα, με πλήρη κάλυψη όλης της ειδησεογραφίας, με τις ειδήσεις έτσι όπως είναι.



Κάθε μέρα, ο Γιώργος Κακούσης και η Νικολέττα Κρητικού ανοίγουν το παράθυρο στις εξελίξεις και συζητούν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Με άμεσο λόγο, γρήγορο ρυθμό και ζωντανές συνδέσεις δίνουν την ενημέρωση που χρειάζεσαι, τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.



«LIVE NOW» με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού



Καθημερινά, στις 13:00 στο ΕΡΤNEWS



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ