2026-01-30 12:53:00
Φωτογραφία για Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά – Μια βόλτα στη νύχτα της δεκαετίας του ’80
Η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, μας ταξιδεύει στη νύχτα της δεκαετίας του ’80, με τραγούδια και ιστορίες για τα γλέντια και τον τρόπο διασκέδασης στα κέντρα με τις φωτισμένες μαρκίζες, της Αθήνας και της περιφέρειας.

Τι συνέβαινε στις μεγάλες πίστες της Αθήνας; Ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των καλλιτεχνών της εποχής; Ποιοι ήταν οι θαμώνες; Τι γινόταν στα παρασκήνια, πίσω από την κουρτίνα, όταν το πρόγραμμα τελείωνε;

Τα μπουζούκια, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια, αγαπήθηκαν και έγιναν τόπος συνύπαρξης διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Οι σαμπάνιες, τα λουλούδια και τα πιάτα αποτελούσαν μέρος ενός σκηνικού απόλαυσης αλλά και ερίδων. Οι νύχτες οι ξελογιάστρες, οι αγιάτρευτοι έρωτες, οι θυσίες και οι σκοτεινοί δρόμοι, οι αμαρτίες και τα θαύματα, τα πειράγματα και οι φασαρίες έγιναν στίχοι υπέροχων τραγουδιών – αλλιώς, μεγάλων σουξέ.


Η Κατερίνα Στανίση, ο Γιώργος Γερολυμάτος και η Εύα Κανέλλη μοιράζονται με τον Γιώργο Κουβαρά και την #Παρέα τραγούδια αλλά και περιστατικά που άφησαν εποχή. Μαζί τους, οι συντελεστές της επιτυχημένης παράστασης-αναφοράς στη δεκαετία του ’80, «Αυτή η νύχτα μένει», που παρουσιάζεται στο ΚΘΒΕ: ο συγγραφέας Θάνος Αλεξανδρής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης Αστέριος Πελτέκης, ο χορογράφος και ηθοποιός Δημήτρης Παπάζογλου, καθώς και οι ηθοποιοί της παράστασης και εξαιρετικές ερμηνεύτριες Πηνελόπη Σεργουνιώτη και Εύη Σαρμή. Μαζί τους, η Εύα Βάρσου.

Η #Παρέα αποχαιρετά το ταξίδι στη νύχτα του ’80 με τον υπέροχο Παναγιώτη Πετράκη να ερμηνεύει, με ένα δικό του εντελώς προσωπικό ύφος, το τραγούδι «Αυτή η νύχτα μένει».

Πηγή: tvnea.com
Γιάννης Κολοκυθάς: Έχουμε πέσει όλοι πάνω στο “Καλημέρα Ελλάδα” από την αρχή... Ας αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η νύχτα που αλλάζουν όλα! – Το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο της διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπιούνται – Χαμηλά ποσοστά για το «Μια νύχτα μόνο» που σάρωνε...
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Καλοκαίρι και χειμώνας στο trailer της νέας εκπομπής του ΑΝΤ1
«Σαββατοκύριακο παρέα»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την εκπομπή; - Ποιοί θα είναι δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου;
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
Πρεμιέρα στο ΕΡΤnews - «4 εποχές Ελλάδα» με τη Σοφία Κωνσταντινίδου
Πορτογαλία: Διακοπή δρομολογίων τρένων λόγω της καταιγίδας Kristin.
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η νύχτα που αλλάζουν όλα! – Το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο της διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/1/2026)
Τα πιο δημοφιλή φρουτάκια σε όλο τον κόσμο
