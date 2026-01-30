Η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, μας ταξιδεύει στη νύχτα της δεκαετίας του ’80, με τραγούδια και ιστορίες για τα γλέντια και τον τρόπο διασκέδασης στα κέντρα με τις φωτισμένες μαρκίζες, της Αθήνας και της περιφέρειας.Τι συνέβαινε στις μεγάλες πίστες της Αθήνας; Ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των καλλιτεχνών της εποχής; Ποιοι ήταν οι θαμώνες; Τι γινόταν στα παρασκήνια, πίσω από την κουρτίνα, όταν το πρόγραμμα τελείωνε;Τα μπουζούκια, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια, αγαπήθηκαν και έγιναν τόπος συνύπαρξης διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Οι σαμπάνιες, τα λουλούδια και τα πιάτα αποτελούσαν μέρος ενός σκηνικού απόλαυσης αλλά και ερίδων. Οι νύχτες οι ξελογιάστρες, οι αγιάτρευτοι έρωτες, οι θυσίες και οι σκοτεινοί δρόμοι, οι αμαρτίες και τα θαύματα, τα πειράγματα και οι φασαρίες έγιναν στίχοι υπέροχων τραγουδιών – αλλιώς, μεγάλων σουξέ.Η Κατερίνα Στανίση, ο Γιώργος Γερολυμάτος και η Εύα Κανέλλη μοιράζονται με τον Γιώργο Κουβαρά και την #Παρέα τραγούδια αλλά και περιστατικά που άφησαν εποχή. Μαζί τους, οι συντελεστές της επιτυχημένης παράστασης-αναφοράς στη δεκαετία του ’80, «Αυτή η νύχτα μένει», που παρουσιάζεται στο ΚΘΒΕ: ο συγγραφέας Θάνος Αλεξανδρής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης Αστέριος Πελτέκης, ο χορογράφος και ηθοποιός Δημήτρης Παπάζογλου, καθώς και οι ηθοποιοί της παράστασης και εξαιρετικές ερμηνεύτριες Πηνελόπη Σεργουνιώτη και Εύη Σαρμή. Μαζί τους, η Εύα Βάρσου.Η #Παρέα αποχαιρετά το ταξίδι στη νύχτα του ’80 με τον υπέροχο Παναγιώτη Πετράκη να ερμηνεύει, με ένα δικό του εντελώς προσωπικό ύφος, το τραγούδι «Αυτή η νύχτα μένει».Πηγή: tvnea.com