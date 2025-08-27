2025-08-27 22:16:17
Φωτογραφία για Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
Τα κορίτσια ξάπλωσαν καθώς το εμπορικό τρένο άρχισε να κινείται προς το Μπεγουσάραι.Δύο κορίτσια κατάφεραν να σωθούν από θαύμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Begusarai του Μπιχάρ, αφού ξάπλωσαν στις γραμμές καθώς ένα εμπορικό τρένο περνούσε από πάνω τους.ndtv.comΤο περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 μ.μ. την Τρίτη. Τα κορίτσια προσπάθησαν να περάσουν την πλατφόρμα κάτω από ένα ακινητοποιημένο τρένο sidirodromikanea
