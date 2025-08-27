2025-08-27 17:45:30

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός ΜεταφορώνΣτην άρση της μονιμότητας στον ΟΣΕ, που γίνεται για πρώτη φορά στο Δημόσιο, αλλά και στην εξέλιξη των σιδηροδρομικών έργων, αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης, 27 Αυγούστου 2025, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.mononews.grΚατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι στον ΟΣΕ sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ