Θανάσης Κασόλας : μας άφησε χρέος 1.500.000€ στο σύνδεσμο ύδρευσης και την ύδρευση διαλυμένη και μας κουνάει το δάχτυλο
2025-08-28 00:10:51
πηγη Thanasis Kasolas
Το ζήτημα της ύδρευσης και η επαρκή υδροδότηση του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ταλανίζει εδώ και πολλές δεκαετίες την κοινωνία μας....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
