2025-08-27 16:11:28

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι, ανέφερε η αστυνομία. Τα κορίτσια είναι 20 και 21 ετών και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. fakti.bgΓύρω στις 1:30 μ.μ. σήμερα, ελήφθη σήμα στο τηλέφωνο 112 ότι δύο επιβάτες εθεάθησαν να πηδούν από το τρένο που είχε ήδη αναχωρήσει προς το Μπουργκάς, στην sidirodromikanea

