2025-08-27 16:11:28
Φωτογραφία για Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι, ανέφερε η αστυνομία. Τα κορίτσια είναι 20 και 21 ετών και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. fakti.bgΓύρω στις 1:30 μ.μ. σήμερα, ελήφθη σήμα στο τηλέφωνο 112 ότι δύο επιβάτες εθεάθησαν να πηδούν από το τρένο που είχε ήδη αναχωρήσει προς το Μπουργκάς, στην sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (26/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (26/8/2025)
Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
11 απίστευτα πολυτελή ταξίδια με τρένο σε όλο τον κόσμο
11 απίστευτα πολυτελή ταξίδια με τρένο σε όλο τον κόσμο
Πρόστιμο 110 ευρώ: Μπορεί όντως να σας επιβληθεί πρόστιμο επειδή νιαούριζε η γάτα σας μέσα στο τρένο;
Πρόστιμο 110 ευρώ: Μπορεί όντως να σας επιβληθεί πρόστιμο επειδή νιαούριζε η γάτα σας μέσα στο τρένο;
Η ιστορία ενός αιώνα για τον πιο άτυχο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης
Η ιστορία ενός αιώνα για τον πιο άτυχο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης
Τρένο μπαταρίας έσπασε ρεκόρ και θέτει ένα νέο ορόσημο στη τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων
Τρένο μπαταρίας έσπασε ρεκόρ και θέτει ένα νέο ορόσημο στη τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«LIVE NOW» η νέα εκπομπή στο ΕΡΤNEWS - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία