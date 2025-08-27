2025-08-27 16:11:28
Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι, ανέφερε η αστυνομία. Τα κορίτσια είναι 20 και 21 ετών και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. fakti.bgΓύρω στις 1:30 μ.μ. σήμερα, ελήφθη σήμα στο τηλέφωνο 112 ότι δύο επιβάτες εθεάθησαν να πηδούν από το τρένο που είχε ήδη αναχωρήσει προς το Μπουργκάς, στην sidirodromikanea
