και σκέφτηκα



να δώσω φωνή στο μιτοχόνδριο* το σκέφτηκα και



το οραματίστηκα άμεσο,



με σαρκασμό,



ευαισθησία, αλλά…



αλλά και με μια γερή δόση ειρωνικής αυτογνωσίας…



δεν φοβήθηκε καθόλου τον πολύβουο περίγυρο αυτό το αρχέγονο μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο οργανίδιο!



Σαν performance σε θεατρική σκηνή ή ακόμη και σαν μονόλογο spoken word…



ήθελε τίτλο…



τίτλο;



μμμ…



ναι βέβαια – τι άλλο!



Μιτοχόνδριο: Ο Άλλος Εγώ!



συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/mitochondrio-me-poiitiki-diathesi-kai-poiitiki-adeia/



